Politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente, dupa ce trei baieti de 14 ani s-au luat la bataie in incinta Liceului Teoretic al orasului Gataia, din judetul Timis. Cei trei urmeaza sa fie audiati in prezenta parintilor.IPJ Timis a anuntat, luni seara, ca politistii s-au sesizat in urma aparitiei in mediul online a unor imagini video, in care trei baieti ar fi implicati intr-o altercatie urmata de o agresiune fizica."Azi, 02 octombrie 2023, in jurul orei 18:00, ... citeste toata stirea