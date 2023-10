Memorialul Revolutiei din Timisoara, in parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului in Romania, a organizat doua evenimente de mare interes, vineri, 6 octombrie, in contextul amplului program Timisoara - Capitala Europeana a Culturii.Primul eveniment a fost masa rotunda pe tema Conexiuni si transer cultural la granita dintre epoci si lumi si s-a desfasurat la Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran"da Universitatii Politehnica Timisoara.Au participat profesor universitar Vasile ... citeste toata stirea