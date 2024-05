Dosarul lui Latcau se apropie de finalizare. Viceprimarul lui Fritz este acuzat de trafic de influenta si abuz in serviciu!

DNA continua cercetarile in dosarul deschis viceprimarului Timisoarei, Ruben Latcau, pentru trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu asupra functionarilor.Functionari din cadrul primariei au fost chemati pentru audieri zilele trecute, in cadrul acestui dosar. Surse din cadrul parchetului anticoruptie spun ca dosarul este aproape finalizat si ca va fi trimis curand in judecata.In iulie 2022 a iesit la iveala faptul ca mana dreapta a lui Dominic Fritz le-a cerut angajatilor din ... citește toată știrea