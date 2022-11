Dotare! Aparatura noua la Spitalul Orasenesc Faget

Spitalul Orasenesc din Faget s-a dotat cu aparatura in valoare totala de 168.408 lei ca raspuns la solicitarea de finantare in cadrul schemei de minimis pentru anul 2022. Sumele au fost acordate de Consiliul Judetean Timis.Elena Stamurean, directoarea Spitalului Orasenesc din Faget, spune ca banii sunt destinati pentru un defibrilator cu monitor pentru camera de garda, in valoare de 36.694 lei, un radiocauter pentru Dermato - Venerologie, cu electrozi si pensa bipolara (32.056 lei), doua ... citeste toata stirea