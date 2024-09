Dotari de 23 de milioane de lei pentru Spitalul "Victor Babes" din Timisoara

Echipamente de laborator, echipamente de chirurgie, sisteme de monitorizare a pacientilor. In total, 317 dispozitive si aparate medicale vor ajunge in urmatoarele saptamani in Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara."De aproape 4 ani am inceput o campanie de modernizare a Spitalului *Victor Babes*. Din Cenusareasa sistemului medical din Timisoara, am reusit incet sa il transformam intr-un spital modern, cu dotari de ultima generatie. Am inceput cu ... citește toată știrea