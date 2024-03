Dotari importante pentru un spital din Timis

Un spital din judetul Timis beneficiaza de investitii semnificative, in urma carora va creste calitatea actului medical, iar pacientii vor avea mai multa incredere in serviciile oferite.Primaria Orasului Jimbolia a desfasurat diverse proiecte in sectorul sanatatii care au avut ca obiectiv dotarea Spitalului "Dr. Karl Diel" Jimbolia cu echipamente si instrumentar medical.Un exemplu elocvent il constituie proiectul "Banat 112 - Actiuni rapide in circumstante deosebite", finantat prin Programul ... citește toată știrea