La Primaria Timisoara au fost semnate doua noi contracte de reabilitare termica, pentru inca doua blocuri din Timisoara. Imobilul aflat pe Aleea F.C. Ripensia nr. 16-18-22 si blocul situat pe Calea Circumvalatiunii nr. 67 vor intra in renovare, iar locatarii vor beneficia de cheltuieli reduse pentru a-si mentine locuintele racoroase in timpul verii si calduroase in timpul iernii. Cele doua ansambluri de blocuri insumeaza 348 de apartamente.Prin reabilitarea energetica a blocurilor creste ... citeste toata stirea