Doua calauze si 40 de migranti, opriti la frontiera cu Ungaria

Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori ai IPJ Satu Mare au depistat 40 de cetateni din Bangladesh si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in final in Italia. Doi soferi ai microbuzelor, ambii cetateni letoni, sunt cercetati pentru trafic de migranti, in stare de retinere pentru 24 de ore.In cursul zilei de ieri, 3 august a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Satu Mare, impreuna cu lucratori ai ... citeste toata stirea