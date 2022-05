Doua grupari de romi s-au luat la bataie Piata Victoriei din Timisoara

Trei persoane au fost retinute dupa un scandal izbucnit intre mai multi romi, in apropierea unor terase din zona ultracentrala a Timisoarei. Politistii fac cercetari pentru tulburarea ordinii si linistii publice, informeaza adevarul.ro.Timisorenii si turistii care s-au aflat vineri seara in Piata Victoriei din Timisoara au fost martorii unui imens scandal izbucnit intre doua grupari de romi. Potrivit Politiei Timis, in urma scandalului mai multe persoane au fost duse la audieri, iar in urma ... citeste toata stirea