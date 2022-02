Doua inspectoare de la Protectia Consumatorilor Timis, condamnate la inchisoare pentru luare de mita

Curtea de Apel Timisoara a pus punct final, in sedinta de astazi, dosarului de coruptie in care doua inspectoare de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Vest Timis au fost trimise in judecata pentru luare de mita.Marinela Ilias, fosta sefa a OPC Timis, si Maria Parvulescu au fost anchetate de procurorul DNA Lucian Dolcu, in urma unui flagrant organizat de organele judiciare in fata magazinului BegaAncheta organelor judiciare a pornit de la un denunt penal ... citeste toata stirea