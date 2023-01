Doua licee din Timisoara, modernizate si reabilitate energetic cu 9 milioane de euro

Municipalitatea a atras fonduri in valoare de 9 milioane de euro pentru modernizarea si reabilitarea energetica a doua licee din zona de nord a orasului: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara si Colegiul "Henri Coanda"."Transformam Colegiul Tehnic Coanda si Liceul Alimentar in campusuri verzi, inteligente cu bani europeni, prin Programul National de Redresare si Rezilienta si de la bugetul local. In cele doua scoli investim 11 milioane de euro, cu tot cu contributia Primariei. Fara bani ... citeste toata stirea