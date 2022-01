Doua licee din Timisoara trec la cursuri on-line din cauza frigului din clase

Viceprimarul Ruben Latcau si-a anuntat neputinta. Elevii de la doua licee din Timisoara vor face de astazi cursuri on-line din cauza frigului din clase. Este vorba de Colegiul Tehnic "Henri Coanda" si Liceul de Arte Plastice .Viceprimarul USR da vina pe greaua mostenire pentru situatia de la Coanda."Acum, in situatie de criza energetica vedem costurile politicii in care, an dupa an, Primaria a ignorat sistemul de educatie si pe cel medical. Cladiri praf, geamuri vechi, calorifere colmatate, ... citeste toata stirea