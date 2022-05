Doua localuri si doi timisoreni, sanctionati pentru petreceri prea zgomotoase

In weekendul 20-22 mai 2022, politistii locali din Timisoara au aplicat mai multe amenzi pentru tulburarea linistii publice. Au fost aplicate patru amenzi de cate 1.500 de lei, doua pentru localuri si doua pentru persoane fizice. Mai exact, in noaptea de sambata spre duminica, au fost sanctionate societatea comerciala Ravero SRL de pe strada Polona si Clubul D'arc din Piata Unirii. De asemenea, au fost sanctionati si doi cetatenii care de au organizat petreceri prea zgomotoase in imobile de pe ... citeste toata stirea