Doua noi focare de COVID-19, descoperite la doua scoli din Timisoara

Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, luni, doua noi focare active de COVID-19, in clase ale unor unitati scolare din municipiul Timisoara, respectiv la Scoala Generala nr. 7 (3 cazuri confirmate) si la Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" (5 cazuri), care se adauga altor doua focare aparute in ultima decada in sectii ale Spitalului Judetean Timisoara, respectiv la Maternitatea "Bega" (6 cazuri) si la Sectia de ortopedie (4 cazuri).In ultimele 24 de ore, in judet au fost ... citeste toata stirea