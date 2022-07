Doua oferte pentru contractul de 20 de milioane de lei pentru modernizarea Liceului Waldorf Timisoara

Miercuri, 13 iulie, a fost termenul limita de depunere a ofertelor pentru lucrarile de constructie si dotare de la Liceul Waldorf, transmite Primaria Timisoara. Doua firme au inregistrat documentatiile solicitate: NEDEX GRUP si Asocierea formata din T.T.& Co Solaria GRUP(lider) si EURAS. Vorbim de un contract de 20,8 milioane de lei, fara TVA, care are un termen de finalizare de doi ani.Mai multe detalii despre obiectiv dau reprezentantii primariei:"Liceul Waldorf a fost infiintat in 1991 ... citeste toata stirea