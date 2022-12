Doua persoane ranite, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului in zona Cosevita

Un barbat de 65 de ani si o tanara de 20 de ani au fost raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN68A, drumul care preia intregul trafic de pe Autostrada A1. Politistii au intocmit dosar penal in urma accidentului.Accidentul a avut loc vineri, in zona localitatii Cosevita, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului."Un barbat, in varsta de 65 de ani, a condus un autoturism pe DN68A dinspre Deva catre Faget, iar ... citeste toata stirea