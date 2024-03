Doua persoane ranite intr-un grav accident pe DN 68A

Un grav accident de circulatie s-a produs, marti, pe DN 68A, in zona localitatii Margina, din judetul Timis. Dupa cum au anuntat politistii, un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autotren pe DN 68A dinspre Deva spre Faget, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 38 de ani si apoi cu o autoutilitara ... citește toată știrea