Flaviu Roua, unul dintre cei mai talentati artisti din Timisoara, celebru pentru graffitiurile sale imense pe zidurile Timisoarei, a realizat doua picturi murale deosebite in interiorul cladirii in care isi desfasoara activitatea cei peste 800 de elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 27. Intregul proces de transformare a unui perete, fara nicio expresivitate, intr-un adevarat produs de arta murala, care va conferi o identitate scolii, a putut fi urmarit in timp real de elevi, profesori si de ... citeste toata stirea