Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a avut onoarea de a participa la cea de-a 15-a editie a conferintei anuale organizate de Fundatia Egon and Ann Diczfalusy, in perioada 26-28 octombrie 2023, la Novi Sad, Serbia. Delegatia UVVG a fost compusa din reprezentanti de marca ai institutiei noastre, demonstrand angajamentul fata de excelenta in invatamantul superior si colaborarea internationala.Decanul Facultatii de Medicina, Conf. Univ. Dr. Casiana Boru, impreuna cu Conf. Univ. Dr. ... citeste toata stirea