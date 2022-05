Doua recorduri ale CSS Lugoj, doborate de Natalia Dragos, la etapa I a Campionatului National de Copii

Atletii lugojeni legitimati la Clubul Sportiv Scolar si Clubul Sportiv Municipal Lugoj au obtinut rezultate notabile la trei competitii care s-au desfasurat in trei orase din tara, in perioada 7-8 mai.Cea mai buna evolutie a avut-o sportiva Natalia Dragos, nascuta in 2009, cu dubla legitimare CSS-CSM Lugoj, care a obtinut locul I la proba de 60 m garduri, categoria copile I, cu 9.43 in calificari si 9.30 in finala, timp ce reprezinta un record al CSS Lugoj si un record personal.Atleta ... citeste toata stirea