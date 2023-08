"Doua dintre spitalele aflate in subordinea Primariei Municipiului Timisoara vor accesa peste 11 milioane de lei din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru dezvoltarea infrastructurii digitale. Fondurile se vor derula prin Primaria Timisoara in calitate de ordonator principal de credite", a anuntat municipalitatea.Servicii de tipul programari sau acces la rezultatele investigatiilor medicale se vor putea face digital si in aceste spitale publice. De ... citeste toata stirea