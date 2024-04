Doua surori, de 11 si 13 ani, din Resita, s-au ratacit in Timisoara si au solicitat ajutorul politistilor locali

Doua minore, surori, de 11 si 13 ani, s-au prezentat aseara, in jurul orei 22.00, la sediul Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara de pe Str. Avram Imbroane. Fetele au declarat ca sunt din Resita, venisera cu tatal lor la Timisoara si s-au pierdut de acesta in timp ce se aflau in zona Garii de Nord.Ele s-au urcat in troilebuzul 14, dar tatal lor nu a mai reusit sa urce in mijlocul de transport si ulterior acesta nu a mai raspuns la telefon. ... citește toată știrea