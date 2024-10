Doua tinere s-au batut "din dragoste" in zona Badea Cartan

Politistii locali din cadrul Compartimentului Politia Pietelor, aflati in serviciu in zona Badea Cartan, au observat ieri, in jurul orei 13.00, doua persoane care se loveau pe Podul Dacilor din apropiere. Imediat au trecut la stingerea conflictului si identificarea celor doua tinere implicate. Este vorba despre o tanara de 19 ani, din localitatea timiseana Covaci, victima, si o alta tanara, de 23 de ani, din Timisoara, care a agresat-o pe cealalta, lovind-o cu pumnii si picioarele, dar si cu o ... citește toată știrea