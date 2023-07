Un accident a avut loc intre doua tramvaie Bozankaya, in Timisoara, in apropierea unei biserici. Garniturile s-au ciocnit fata-spate, in zona Pietei Traian. Nimeni nu a fost ranit in urma impactului.Cele doua tramvaie implicate in accident circulau pe liniile 1 si 2 si au intrat unul in celalalt in apropierea Bisericii Milenium din Timisoara.In urma impactului nimeni nu a fost ranit, dar garniturile au suferit mici avarii.Incidentul va fi anchetat de reprezentantii Societatii de Transport ... citeste toata stirea