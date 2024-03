Dr. Diana Andone, director al Departamentului de ID/IFR si Educatie digitala al Universitatii Politehnica Timisoara, a fost aleasa pentru pozitia de vicepresedinte al IEEE Education Society

Dr. Diana Andone, director al Departamentului de ID/IFR si Educatie digitala al Universitatii Politehnica Timisoara, a fost aleasa sa ocupe pozitia de vicepresedinte in cadrul asociatiei mondiale IEEE, Education Society.Cu o cariera solida in cercetare, inovare si educatie, dr. Diana Andone a avut un impact semnificativ in promovarea tehnologiilor digitale avansate si a educatiei online si digitale, fiind recunoscuta pentru contributiile sale deosebite in domenii precum educatia deschisa, ... citește toată știrea