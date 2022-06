English Pub - Art Club invita iubitorii artelor plastice la vernisajul expozitiei "Dragoste pentru arta... Arta pentru dragoste", care va avea loc joi, 9 iunie, de la ora 19.Expun cursantele Scolii de Arte din Timisoara - sectia pictura, de la clasa prof. dr. Lucia Kolla Stoica.Evenimentul are loc cu participarea Cristinei Popian si a lui Tavi Logos, care vor asigura ambianta muzicala.Expozitia va fi deschisa pana in data de 8 august.Amintim ca, in luna aprilie a ... citeste toata stirea