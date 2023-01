Drama in Baile Herculane! A murit parintele Catalin Primejdie la varsta de 55 de ani

Parintele Catalin Primejdie de la Parohia Prigor din Protopopiatul Baile Herculane s-a mutat in vesnicie sambata, in 14 ianuarie, la varsta de 55 ani.S-a nascut la data de 26 iulie 1967 in localitatea Salcia din judetul Teleorman. Dupa absolvirea scolii primare in localitatea natala urmeaza gimnaziul la Turnu Magurele. In perioada 1986-1991 urmeaza cursurile Seminarului Teologic Ortodox de la Bucuresti, iar facultatea o urmeaza la Pitesti. Se casatoreste cu Elisabeta Maria iar casatoria le ... citeste toata stirea