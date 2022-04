DRAXLMAIER Group incepe constructia fabricii de componente electronice pentru aplicatii de inalta tensiune de la Timisoara

Mara la Vivalia, marti 5 aprilie 2022. Sebastian TataruDRAXLMAIER Group a inaugurat santierul noii cladiri in cadrul unui eveniment la care au participat autoritatile locale si judetene. Valoarea investitiei in cladiri si echipamente de productie in aceasta prima faza se ridica la 40 de milioane de euro. Proiectul presupune construirea a peste 20.000 de mA de zone de productie, depozite si cladiri de birouri. DRAXLMAIER Timisoara va produce aici componente electronice pentru aplicatii de ... citeste toata stirea