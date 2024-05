In urma articolului "Un condamnat penal pentru trafic cu migranti si-a facut loc pe listele PSD Dumbravita, sub tutela *primaritei* Alina Sperlea si pe semnatura lui Alfred Simonis", am primit la redactie urmatorul drept la replica din partea Adinei Hermina Rosca, pe care il reproducem integral:"Buna ziua va rog sa stergeti numele meu ,poza din ce ati publicat la ziarul Timisoara eu nu mai sunt in Partidul Social Democrat dinaintea inceperi Campaniei electorale ,nu m-am implicat in nici un fel ... citește toată știrea