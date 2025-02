Dreptul de superficie, in dezbaterea consilierilor locali

Cu un nou regulament pentru acordarea dreptului de superficie, Primaria Timisoara sustine ca vrea sa elimine mecanismele din trecut care au permis utilizarea terenurilor publice valoroase in schimbul unor sume modice sau chiar gratuit. Sumele pierdute de oras s-ar ridica la milioane de euro. Primarul Dominic Fritz va supune aprobarii Consiliului Local o HCL care sa corecteze situatia. Regulamentul se refera in primul rand la terenuri publice aflate sub constructii industriale si nu se va aplica ... citește toată știrea