Droguri de aproape 1,5 milioane de euro, tranzactionate in Timis. Trei persoane au fost arestate preventiv

Trei persoane au fost arestate preventiv, fiind implicate in transportul pe teritoriul Romaniei a unor droguri in valoare de aproape 1,5 milioane de euro care urmau sa ajunga in Norvegia, a anuntat, joi, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.Potrivit sursei citate, pe 30 august, un inculpat a fost prins in flagrant de catre procurorii din cadrul DIICOT Gorj si ofiterii de politie judiciara de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, ... citeste toata stirea