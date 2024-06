Drogurile, alcoolul si fumatul, tot mai raspandite printre tinerii romani de 10-17 ani. Cat de fericiti sunt?

Conform unei anchete Salvati Copiii Romania, trei din 10 copii afirma ca stiu pe cineva care a consumat substante psihoactive/ droguri, ponderea crescand la patru din 10, in cazul adolescentilor. Ingrijorator este ca indica pe cineva din grupul de egali (prieten/ coleg de scoala), ceea ce arata incidenta ridicata a consumului in mediul scolar sau in proximitatea copiilor. Copiii cu varsta peste 14 ani consuma in numar mai mare alcool si tutun: astfel, 27% afirma ca au consumat alcool, 19% au ... citește toată știrea