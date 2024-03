Drogurile in borcane, printre bagaje, in masina unui barbat care venea din Belgia

Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la trafic international de droguri de risc si detinere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu.Politistii de frontiera din cadrul STPF Arad si politistii SCCO Arad, la delegarea si sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Arad, au descoperit printre obiectele personale ale acestuia trei borcane cu o cantitate totala de 260 grame muguri canabis.La data ... citește toată știrea