Drum protejat pe Clisura Dunarii

Lucrarile necesare pentru punerea in siguranta a DN57 , intre Pojejena si Orsova, unde au avut loc repetate caderi de stanci in zona Berzasca, continua.La ora actuala, a inceput montarea grinzilor prefabricate necesare finalizarii suprastructurii polatei. In total, vor fi ridicate 110 grinzi in cadrul lucrarilor de construire a polatei, care va proteja drumul de pe Clisura Dunarii de posibilele caderi de roci de pe versant.Lungimea polatei este de ... citește toată știrea