Drumul ajutoarelor trimise de romani in zonele de razboi din Ucraina. Oamenii sunt infometati si nu au nimic VIDEO FOTO

Un nou convoi umanitar din Romania a ajuns, in weekend, intr-o zona din Ucraina neafectata de ororile razboiului, urmand sa fie trimis integral in zonele de conflict gratie organizarii exemplare a voluntarilor. In acele regiuni, vor ajunge generatoare electrice, fierbatoare cu termoplonjon si alte produse cerute de vecini. GALERIE FOTODoua microbuze din Timisoara, doua din Satu Mare si doua din Austria au trecut granita romano-ucraineana de la Halmeu. Planul era sa ajunga in doua localitati ... citeste toata stirea