Drumul din Clisura Dunarii ramane inchis. DRDP Timisoara a inceput detonarea rocilor

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunta ca, vineri dupa-amiaza, va avea loc o detonare a rocilor instabile de pe versantul stancos de pe Clisura Dunarii, in judetul Caras-Severin. In continuare drumul ramane inchis, iar soferilor le sunt recomandate rute ocolitoare."Vineri, 17 februarie, pe DN 57 in zona Berzasca, jud. Caras-Severin, va avea loc o noua operatiune de detonare a rocilor instabile din versantul stancos. Pana acum, pe versant s-au desfasurat lucrari specifice de ... citeste toata stirea