Drumul expres Lugoj-Caransebes, in linie dreapta. Grindeanu: "In iunie semnam contractele"

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat ca in luna iunie se va semna contractul pentru realizarea drumului expres Lugoj-Filias (judetul Dolj), lotul Lugoj-Caransebes."Lucrurile sunt destul de inaintate pe toate tronsoanele si saptamana viitoare se vor semna contractele pentru lotul Lugoj-Caransebes. Absolut totul e pe linie dreapta. Vom semna contractul in luna iunie. Acest drum expres va lega autostrada A1 de Caransebes-Severin-Craiova-Pitesti-Bucuresti. In primul rand, e ... citește toată știrea