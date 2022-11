Drumul judetean 691 va avea un strat in plus de asfalt

Conducerea Consiliului Judetean Timis a anuntat, vineri, ca lucrarile de extindere la patru benzi la drumul care leaga Timisoara de nodul Giarmata de pe A1 ar trebui sa demareze in martie anul viitor. Alin Nica a anuntat ca se va turna un strat de asfalt suplimentar."Aseara s-a acceptat in sistemul de achizitii publice anuntul pentru licitatia deschisa pentru lucrare. Ofertele pot fi depuse pana in 28 Decembrie si valoreaza 75 milioane de lei inclusiv TVA. Daca nu va avea complicatii, conform ... citeste toata stirea