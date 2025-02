Drumul lemnnului trece prin Lugoj! Doi barbati, prinsi in timp ce transportau ilegal carpen, fag si tei

Politistii lugojenii au desfasurat joi, 5 februarie, o actiune de prevenire si combatere a infractiunilor silvice in zona municipiului de pe Timis.In cadrul acesteia, doi barbati, in varsta de 31 de ani, respectiv 21 de ani, au fost identificati transportand material lemnos, din specia carpen, fag si tei, fara a detine documente, fara aviz de insotire, document care ar fi atestat provenienta legala a lemnului.Primul a fost oprit in jurul orei 12:40 pe strada Marasesti si avea cantitatea de ... citește toată știrea