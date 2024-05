Drumul spre cetatile dacice, reabilitat cu bani europeni

Primele proiecte contractate in Regiunea Vest prin Programul Regional Vest 2021-2027, componenta de Drumuri Judetene: doua contracte de finantare, cu o valoare nerambursabila de 62,7 milioane euro, pentru modernizarea retelei rutiere din zona de Nord a judetului Arad si a drumului care leaga municipiul Orastie de Costesti si Sarmizegetusa Regia, in judetul Hunedoara. Aceste investitii europene vor insemna modernizarea a 84,3 kilometri de drum in cele doua judete.PR Vest inseamna timpi mai ... citește toată știrea