DSP Timis: 30 focare COVID19 sunt active si se afla in supraveghere epidemiologica

Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca, joi 27 ianuarie, la nivelul judetului, in contextul pandemiei COVID-19, 30 focare sunt active si se afla in supraveghere epidemiologica.In acelasi timp au fost inchise urmatoarele focare:LICEUL TEORETIC "Nikolaus Lenau" TIMISOARA - 25 cazuri confirmate.LICEUL TEORETIC TEOLOGIC BAPTIST TIMISOARA - 10 cazuri confirmate.SCOALA GIMNAZIALA NR.30 TIMISOARA - 38 cazuri confirmate.FOCAR POST TABARA DE SKI - 21 cazuri confirmate.Focar in ... citeste toata stirea