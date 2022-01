Conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Timis, in contextul pandemiei COVID-19, numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 1.219.Dintre acestea, 590 sunt in Timisoara, 97, in Giroc, in Lugoj 87 si in Dumbravita 85.Numar de teste este 2.880 din care 1.339 teste rapideLuni 31 ... citeste toata stirea