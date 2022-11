DSP Timis a dat amenzi de 90.000 mii lei centrelor de batrani si a inchis o cantina

Inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis au desfasurat o actiune tematica de inspectie, in octombrie, privind verificarea respectarii conformitatii centrelor rezidentiale pentru copii/tineri cu deficiente neuropsihiatrice si centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice.Cu acesta ocazie au fost efectuate 12 controale, din care 7 actiuni in centrele pentru copii si 5 actiuni in centrele pentru ... citeste toata stirea