DSP Timis a inspectat scolile, barurile si restaurantele. Amenzi de 86.600 lei si 11 avertismente

Inspectorii Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis au efectuat, in perioada 1 -18 martie, 52 verificari in unitati de invatamant, unitati de alimentatie publica (restaurante, baruri), unitati comerciale ( magazine alimentare), unitati sanitare.Ca urmare a acestora, pentru neconformitatile de natura igienico-sanitara constatate, au fost aplicate 27 de sanctiuni contraventionale constand in 16 amenzi in valoare totala de 86.600 lei si ... citeste toata stirea