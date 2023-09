Situatia epidemiologica actuala se agraveaza, in contextul cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID19. In vederea preintampinarii aparitiei unor evenimente deosebite Directia de Sanatate Publica Timis a trimis o adresa, sambata, managerilor de spital pentru a lua mai multe masuri de precautie anti-COVID19 (SARS-COV2)DSP Timis recomanda limitare programului de vizita a apartinatorilor pacientilor internati in sectiile cu risc, realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru ... citeste toata stirea