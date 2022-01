DSP Timis - apel catre pacientii COVID19 !

Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca, in ultima perioada de timp, numarul persoanelor depistate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-Co-2 este in crestere.Cu toate ca intregul personalul de specialitate al Directiei de Sanatate Publica Timis este implicat in efectuarea anchetelor epidemiologice si introducerea datelor in sistemul electronic Corona-forms, a fost inregistrat un decalaj de cateva zile.DSP Timis face apel la intelegerea cetatenilor si angajatorilor, ... citeste toata stirea