Dubla victorie! Phoenix Buzias a promovat in Campionatul Diviziei C la fotbal

Phoenix Buzias a reusit promovarea in Liga a III-a dupa ce s-a impus sambata, 25 iunie si in returul cu CSO Turceni, disputat pe Stadionul Central din orasul gorjean.Practic, meciul nu prea a avut istoric, banatenii dominand jocul in cea mai mare parte a timpului. Fotbalistii pregatiti si de lugojeanul Cosmin Petruescu au invins cu scorul de 2-0 (0-0), prin golurile marcate de Birau, dintr-un penalti acordat in minutul 53, pentru un hent comis de un fundas advers si Rus cu ... citeste toata stirea