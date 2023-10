Consiliul Judetean Timis a gazduit in 6 octombrie, in Sala Multifunctionala, Gala de Excelenta "Olimpicii Timiseni - Patrimoniu Judetean", organizata la initiativa Asociatiei Junior Sport. Cu acest prilej, au fost decernate diplome si medalii de onoare unui numar de 24 de medaliati la Jocurile Olimpice care, de-a lungul timpului, s-au nascut sau au activat in Timis. Distinctiile au fost inmanate de Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, institutie - partener principal al ... citeste toata stirea