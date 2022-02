Dumbravita, in continuare pe primul loc in clasamentul imunizarii impotriva COVID-19, dar si al ratei de infectare, la nivel national

Comuna timiseana Dumbravita este, in continuare, lider la nivel national la rata de vaccinare. Concret, 63,81% dintre locuitorii comunei au finalizat schema de imunizare impotriva COVID-19. Pe locul 5, in aceeasi ierarhie, este comuna Giroc, cu o rata de vaccinare de 57,82%. Pe locurile 2, 3 si 4 sunt comune Salva (Bistrita-Nasaud, 63,31%), Carcea (Dolj, 59,9%) si Valea Lupului (Iasi, 59,63%).In ceea ce priveste Timisoara, rata de vaccinare este 45,63%. In celalalt municipiu al judetului, ... citeste toata stirea