Duminica Ortodoxiei 2022, in Postul Pastelui. BOR: "Incepe urcusul duhovnicesc spre inviere!"

Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste Duminica Ortodoxiei, in 13 martie, in prima duminica din Postul Mare sa Postul Pastelui.Acesta e un indemn de afirmare a credintei crestin-ortodoxe, atat prin marturisire, cat si prin fapte.Cu acest prilej, Episcopia Caransebesului judetul Caras Severin organizeaza o manifestare dedicata Ortodoxiei, care va debuta, la ora 08,45, cu procesiunea tineretii, in care copiii si tinerii din cadrul Asociatiei Tinerilor Ortodocsi din Banatul de Munte isi vor ... citeste toata stirea